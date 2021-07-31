В Смолевичском районе 38-летний мужчина чистил бассейн и погиб. Фото: телеграм-канал СК

В Следственном комитете рассказали, что в Смолевичском районе 38-летний мужчина чистил бассейн и погиб. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале СК.

- Удалось установить, что 28 июля, в среду, в деревне Лужки Смолевичского районе 38-летний мужчина чистил бассейн при помощи специального пылесоса. Оборудование было подключено с помощью самодельного удлинителя к электросчетчику в доме. Во время работы в розетке удлинителя перегорел провод. Мужчина до него дотронулся, чтобы починить. От поражения электрическим током он скончался на месте случившегося, - прокомментировали в Следственном комитете.

В Смолевичском районе 38-летний мужчина чистил бассейн и погиб. Фото: телеграм-канал СК

В Смолевичском районе 38-летний мужчина чистил бассейн и погиб. Фото: телеграм-канал СК

И добавили, что следователем с привлечением работников районного узла электросетей был проведен осмотр места произошедшего, в ходе которого был изъят удлинитель. В ведомстве отметили, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

- По факту гибели мужчины проводится проверка, - сказали в СК.

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