В Гродно автомобиль насмерть сбил 15-летнего подростка. Фото: телеграм-канал МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Гродно автомобиль насмерть сбил 15-летнего подростка. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале МВД.

- В пятницу, 30 июля, около 22.4, в микрорайоне Ольшанка 24-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля «Мерседес», сбил 15-летего подростка, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм мальчик скончался на месте, - прокомментировали в МВД.

В ведомстве добавили, что по предварительной информации, компания подростков решила сократить путь и пересечь проезжую часть в неположенном месте. Погибший 15-летний подросток бежал последним.

Возбуждено уголовное дело.

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