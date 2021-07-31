Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 июля 2021 года: менее тысячи новых случаев COVID-19 и 9 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 31 июля. За сутки было выявлено 992 пациента с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 446 040 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1038 человек.

Всего в Беларуси на 31 июля коронавирусной инфекцией переболели уже 440 200 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 9 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 454 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 294 тысячи 282. За последние сутки провели 17 964 теста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко – о вакцинации: «Это будет добровольно, по желанию человека».

Президент добавил, что в стране вакцин хватает. (подробности)

ВОЗ: штамм «дельта» не отличается повышенным уровнем смертности.

Вариант «дельта» вызывает обеспокоенность только быстрым распространением. (подробности)

Медики: наличие астмы и аллергического ринита не осложняет течение COVID-19.

Однако делать прививку от коронавируса в период обострения аллергии не рекомендуют (подробности).