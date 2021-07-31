Александр Лукашенко рассказал подробности отъезда из Беларуси Светланы Тихановской. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июля, в пятницу, провел встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Он рассказал подробности отъезда из Беларуси Светланы Тихановской, сообщает пресс-служба президента.

- Она говорит, что ее заставили. Я это сегодня (речь идет о 30 июля – Ред.) прочитал в докладе, что ее заставили уехать из Беларуси и угрожали, что чуть ли не детей схватят или еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно. Вы это знаете. И дети за своих родителей не должны нести ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну а если вы их туда отвезли, то защищайте. Поверьте, я никогда так вопрос не ставил. Она (Тихановская) пришла к начальнику оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси Андрею Павлюченко и просит: «Скажите президенту, что я хочу уехать». Все так и было, я говорю дословно. Ты мне сразу доложил (обращается к Павлюченко). А я сказал: пусть едет. И это после того, Валерий Павлович (обращается к Валерию Вакульчику, который в тот период являлся главой КГБ – Ред.), как их хотели сжечь в этом доме. Помнишь, я тебе тогда приказал «Альфу» снять с улиц. Он кричал: «Александр Григорьевич, как «Альфу» снять, они же Дворец Независимости». А я сказал: снимай. Мы с тобой будем с автоматами стоять, но защити дом этот (где 9 августа 2020 года собрались представители оппозиции – Ред.). Сожгут же, негодяи, и нас в этом обвинят, - рассказал Лукашенко.

По словам президента, все было подстроено, когда в одном месте собрались представители оппозиции, в числе которых была и Светлана Тихановская.

- Благо, что у нее в окружении в охране кто-то из наших был. И он понял, что быть беде. Он понимал прекрасно, кто может данный вопрос решить. И позвонил в МВД. Казакевич, кажется, занимался в МВД. И я буквально, вы понимаете, интуиция, говорю: Валерий Павлович, немедленно «Альфу» снимай, переодень, чтобы не военные были, а в гражданке, но покажи, что мы уже увидели, чего хотят они. Нас это спасло. На следующий день или в этот же Тихановская прибежала. Я говорю: хорошо, ей передайте, что МВД поможет тебе выехать к детям. А про мужика своего (Сергей Тихановский – Ред.) ни слова не сказала. Она еще попросила какую-то семью из Витебска. И еще ты (обращаясь к Павлюченко) эту семью на границе там ожидал – она приехала с мужем и детьми. Мы все сделали, что Тихановская просила. Мы все понимаем, едь к детям. Да и я вообще против женщин не воюю, - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что, когда Тихановская попросила 15 тысяч долларов, то он распорядился, чтобы ей эти деньги дали.

- Не успели они выехать – звонит (Александру Лукашенко звонил Андрей Павлюченко – Ред.): «Александр Григорьевич, она говорит, что у нее нет денег». Я говорю: возьми попроси у госкомпании, не буду ее называть, сколько хочет. 15 тысяч долларов хочет? Ну дай ей 15 тысяч долларов и пусть она едет. Это же все-таки дети. Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей якобы угрожали, детей забирали у нее и другое. Мерзавка. Первый раз вот так говорю о ней. Хоть и не воюю с женщинами, - подытожил Александр Лукашенко.

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