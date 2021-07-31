Последний месяц лета начнется с жары: синоптики рассказали о погоде на 1 августа

Август начнется с жары Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси на воскресенье, 1 августа, синоптики объявили желтый уровень опасности. Информация об этом опубликована на сайте pogoda.by.

- В воскресенье, 1 августа, днем по юго-востоку Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30 - +32 градуса, - написано в сообщении.

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