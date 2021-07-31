Васильки и стихи Гениюш: японские дизайнеры сшили белорусское кимоно на Олимпиаде в Токио

Кимоно с белорусским колоритом создали на Олимпиаде в Токио. Фото: скриншот видео

Кимоно с белорусским колоритом создали на Олимпиаде в Токио. Там накануне Игр запустили проект Imagine Oneworld Kimono Project. В нем участвовали местные дизайнеры, которые разработали 213 вариантов кимоно, отражающих культуру разных стран мира.

Над «белорусским» фуризодом (вид кимоно) работала молодой дизайнер из Киото Муцуми Окуно. Ей понадобилось полгода на то, чтобы создать эту модель.

Японское видение белорусской культуры – это сочетание народных мотивов и символов, в частности, на кимоно изображен летящий аист. Он считается национальной птицей Беларуси.

Японскому мастеру понадобилось полгода на то, чтобы создать эту модель. Фото: скриншот видео

Также кимоно украшено колосьями пшеницы и васильками, а декор на – это славянский узор мифологического Ярило, используемый в народных костюмах.

Кроме того, в центре кимоно есть цитата из стихотворения Ларисы Гениюш, в котором она воспевает любовь к белорусской земле:

«Ўсё, што цешыць, і ўсё, што баліць, на палотны узорам раскіну: хвалі, краскі, калосьсе, палі – ўсю красу наймілейшай Краіны!»

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