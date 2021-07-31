Видеофакт: нога ребенка застряла в решетке ливневой канализации на дороге в Витебске – его вытащили спасатели

Нога ребенка застряла в решетке ливневой канализации в Витебске. Фото: скриншот видео МЧС

Витебские спасатели помогли мальчику, нога которого застряла в решетке ливневой канализации. Инцидент произошел вечером 30 июля улице Лазо в Витебске, сообщили в МЧС.

Спасатели получили сообщение о происшествии в 19:30. На место незамедлительно был направлен автомобиль быстрого реагирования пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь».

– Когда мы прибыли к месту сообщения сразу увидели, что в луже возле обочины проезжей части сидит ребенок, а рядом с ним толпятся прохожие, – рассказал начальник дежурной смены центра оперативного управления отряда Максим Гриновецкий.

По его словам, мальчик сидел по пояс в воде, его нога застряла в ливневой решетке, самостоятельно он не мог ее достать.

– Ребенок был напуган, но мы с коллегами сказали ему, что через пару минут все будет в порядке. Старший спасатель-пожарный Александр Селиванов и спасатель-пожарный Даниил Реунов под водой нащупали ногу ребенка и с помощью ручного гидравлического инструмента разжали прутья решетки, освободив подростка, – рассказал подробности Гриновецкий.

Мальчик 2012 года рождения был передан бригаде медиков, его доставили в больницу для дальнейшего обследования.