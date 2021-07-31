Суд ликвидировал фонд «Добра» в Минске, который организовывал конкурс Social Weekend Фото: Павел МАРТИНЧИК

Социальный фонд «Добра», работавший в Беларуси, ликвидирован. Такое решение принял Минской городской суд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор фонда Александр Скрабовский.

Фонд «Добра» проводил известный многим конкурс социальных проектов Social Weekend, где меценаты и компании финансировали свежие проекты, полезные для общества.

По словам директора фонда «Добра», Мингорисполком не привел ни одного примера нарушения.

– Минский городской суд 30.07.2021 вынес решение о ликвидации фонда «Добра». За одно судебное заседание. Истец не привел ни одного примера и даже ответил, что нарушений в ходе своей проверки не нашел. Но есть доблестное секретное письмо, с которым ознакомиться нельзя и о чем оно тоже. Никак. Ибо гриф «секретно». Суть его мы кратко узнали лишь в выданном через три часа после окончания письменном решении, – рассказал подробности Скрабовский.

Он добавил, что решение суда вступит в силу спустя 15 дней. Жалобу на решение фонд подавать не планирует.

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