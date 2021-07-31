«Креативно»: брестские десантники записали видео в поддержку белорусских олимпийцев

Брестские десантники записали видео в поддержку белорусских олимпийцев. Фото: скриншот видео

Брестские десантники сняли видео в поддержку белорусских спортсменов, представляющих страну на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Кадры опубликованы на YouTube-канале «Орлы над Бугом».

На видео десантники изобразили пять олимпийских колец, символизирующих пять континентов, а также вынесли государственный флаг.

Пользователи оставили комментарии под видеороликом, отметив, что он получился креативным.

«Креативно», «Здорово», «Мне понравилось», – высказали мнение они.

Напомним, что 31 июля у Беларуси появилась первая медаль. Золото в прыжках на батуте выиграл Иван Литвинович.