Фотофакт: старшая внучка Лукашенко вышла замуж

Старшая внучка Лукашенко вышла замуж. Фото: Telegram «Пул первого».

Старшая внучка президента Беларуси Александра Лукашенко Виктория 31 июля вышла замуж. Об этом сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

«Президент поздравляет старшую внучку Викторию и ее избранника с днем свадьбы: «Вы пишете вашу историю…» Красиво, душевно, в кругу родных и самых близких», – уточняется в сообщении.

Также Telegram-канал опроверг появившуюся в Интернете информацию о том, будто на церемонию пригласили 400 гостей.

«Но куда же без фейков про 400 гостей? Когда ресторан всего вмещает чуть более сотни. А приглашенных всего около 70-ти», – говорится в сообщении.

Виктория - старшая внучка Александра Лукашенко - во время школьного последнего звонка Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как отмечается на официальном сайте Лукашенко, у него большая семья: трое сыновей и семеро внуков.

Виктор Лукашенко – президент Национального олимпийского комитета. Вместе с супругой Лилией воспитывает четверых детей: дочерей Викторию и Валерию, сыновей Александра и младшего Ярослава.

Со спортом связана и карьера Дмитрия Лукашенко. Он председатель центрального совета «Президентского спортивного клуба». У Дмитрия Лукашенко и его супруги Анны подрастают три дочери: Дарья, Анастасия и Александра.

Младший сын Николай Лукашенко – школьник, летом 2020 года окончил 9 класс Острошицко-Городокской средней школы. Увлекается хоккеем, музыкой, иностранными языками.

Добавим, что Виктория Лукашенко в детстве снялась в кинокомедии «На спине у черного кота», в котором также появился и российский поп-певец Филипп Киркоров. Успешно у нее прошла учеба в школе. Она в 11-м классе шла на золотую медаль.

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