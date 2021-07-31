Дипломаты советуют белорусам отказаться от отдыха в Турции или перенести его. Фото: pixabay

Посольство Беларуси в Турции советует соотечественникам временно не отправляться туда на отдых. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Тем белорусам, которые уже находятся в Турции в зонах лесных пожаров, советуют не покидать отели.

«Учитывая, что решение об эвакуации как местных жителей, так и постояльцев отелей в любом случае принимают местные власти, рекомендуем не покидать территории отелей и при возникновении внештатных или чрезвычайных ситуаций строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля», – сказано в сообщении посольства.

Также нужно собрать вещи со всем необходимым (документы, деньги, вода, питание) на случай, если придется эвакуироваться, зарядить телефоны и другие устройства коммуникации. Дипломаты предлагают сообщить родственникам и друзьям о своем месте нахождения и своих планах.

Для получения экстренной помощи находящиеся в Турции белорусы могут связаться с сотрудниками посольства по дежурным телефонам (эти номера предназначены исключительно для связи в чрезвычайных обстоятельствах (угроза жизни и здоровью): +90 (312) 441 6450, +90 (312) 441 6769, +90 (533) 708 8475. При отсутствии ответа можно написать SMS.

Напомним, на популярных турецких курортах в Мармарисе, Сиде и Бодруме бушуют лесные пожары, есть погибшие и пострадавшие. Белорусские спасатели помогают турецким коллегам бороться со стихией.

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