Стало известно, когда белорусскую вакцину от коронавируса введут в широкое использование

Собственная вакцина от COVID-19 в Беларуси будет широко использоваться в 2022 году. Фото: pixabay

Собственная вакцина от COVID-19 в Беларуси будет широко использоваться в 2022 году, такими планами поделился председатель президиума НАН республики Владимир Гусаков.

– Прототип вакцины, так называемая кандидатская вакцина создана. Теперь остается ее проверить, провести доклинические и клинические испытания. Надеемся, что в следующем году передадим уже для широкого использования, – сказал Гусаков в эфире телеканала «Беларусь 1» в субботу, 31 июля.

По словам председателям президиума НАН, вопрос производства вакцины в настоящее время прорабатывается. Он уточнил, что этим занимается министерство здравоохранения.

Отметим, что 7 мая президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Он тогда рассказал, что «мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь».

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