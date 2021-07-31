Появление штамма коронавируса со смертностью 35% «реально возможно», считают ученые

В мире может появиться новый штамм коронавируса, который будет способен убивать около 35% заболевших. Фото: pixabay

Ученые из Великобритании представили несколько возможных сценариев развития вариантов коронавируса. Согласно одному из них, новый потенциальный штамм может убивать около 35% заболевших. Об этом говорится в опубликованных документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Исследователи считают, что коронавирус не исчезнет, а будет продолжать мутировать.

В одном из представленных ими сценариев сказано, что возможно возникновение варианта коронавируса с более высоким процентом смертности среди инфицированных, а также с более высоким количеством случаев тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее.

«Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)», – говорится в материале SAGE, опубликованном на сайте британского правительства, пишет «РИА Новости».

По словам специалистов, этот сценарий «реально возможный». Они также рассказали, как можно избежать этого. В частности, эксперты назвали в качестве таких мер введение дополнительных доз вакцин, снижение передачи коронавируса, минимизация ввоза новых вариантов из-за границы, а также продолжение разработки лекарств против COVID-19.

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