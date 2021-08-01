Мужчина потерял сознание в лесу в Молодечненском районе, на помощь пришли спасатели

Мужчина потерял сознание в лесу, его нашли спасатели. Фото: МЧС.
В Молодечненском районе 31 июля в лесу искали мужчину, которому неожиданно стало плохо. Это было недалеко от деревни Селивоновка.
Утром мужчина, который находился в лесу, потерял сознание. Он очнулся в 10.40 и, поняв, что сам выбраться и леса не сможет, позвонил в МЧС.
Спасателям понадобилось 19 минут, чтобы прибыть на место, отыскать мужчину и вынести его из леса. Пострадавшего передали медикам, его увезли в больницу, сообщает пресс-служба МЧС.
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