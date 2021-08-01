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Общество1 августа 2021 10:17

Психотерапевт из России рассказал, как восстановить интеллект после ковида

Специалист рекомендует решать творческие задачи
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Болеете ковидом? Готовьтесь заниматься творчеством, чтобы спасти свой мозг!

Болеете ковидом? Готовьтесь заниматься творчеством, чтобы спасти свой мозг!

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Что делать после перенесенной коронавирусной инфекции, чтобы минимизировать последствия для мозга и восстановить когнитивные функции, рассказал врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк. Об этом пишет агентство Минск-Новости со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Специалист порекомендовал решать творческие задачи, чтобы восстановить функции мозга. Он напомнил, что таким образом люди быстрее восстанавливаются после инсульта.

— Люди, которые постоянно решают в своей работе что-то новое, восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что COVID-19 тоже не будет исключением, — объяснил Федоряк.

Кроме того, он предположил, что менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией те люди, кто имеет более высокое умственное развитие.

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