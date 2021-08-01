Психотерапевт из России рассказал, как восстановить интеллект после ковида

Болеете ковидом? Готовьтесь заниматься творчеством, чтобы спасти свой мозг!
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Что делать после перенесенной коронавирусной инфекции, чтобы минимизировать последствия для мозга и восстановить когнитивные функции, рассказал врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк. Об этом пишет агентство Минск-Новости со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Специалист порекомендовал решать творческие задачи, чтобы восстановить функции мозга. Он напомнил, что таким образом люди быстрее восстанавливаются после инсульта.
— Люди, которые постоянно решают в своей работе что-то новое, восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что COVID-19 тоже не будет исключением, — объяснил Федоряк.
Кроме того, он предположил, что менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией те люди, кто имеет более высокое умственное развитие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Коронавирус ест ваш мозг. Ученые рассказали, что переболевшие утрачивают ткани мозга
В долгосрочной перспективе это увеличивает риск развития деменции. ПОДРОБНОСТИ.
Врач-невролог: Коронавирус повреждает нервную систему и может привести к инсульту
Уже более чем полгода ученые и медики пытаются оценить вред, который COVID-19 наносит организму. ПОДРОБНОСТИ.
Медик предупредил об опасном последствии коронавируса
Невролог Эркин Шамсиев рассказал, что COVID-19 может привести к преждевременному старению. ПОДРОБНОСТИ.