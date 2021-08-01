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Общество1 августа 2021 10:43

Двухлетний мальчик застрял в сиденье от унитаза, на помощь пришли спасатели

Ребенок надел сиденье на голову, родители не смогли освободить его сами
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Двухлетний малыш надел на голову сиденье от унитаза. Без спасателей освободить его не удалось. Фото: МЧС.

Двухлетний малыш надел на голову сиденье от унитаза. Без спасателей освободить его не удалось. Фото: МЧС.

В Гомельском районе спасателям пришлось освобождать двухлетнего мальчика из сиденья для унитаза. Ребенок надел его на голову и застрял.

Вызов поступил 30 июля в 11.16 из агрогородка Красное, сообщает пресс-служба МЧС. Двухлетний малыш надел на голову пластиковое сиденье для унитаза. Родители пытались сами снять сиденье с головы ребенка, но у них ничего не получилось.

Спасатели приехали по вызову и освободили малыша. Чтобы снять сиденье с его головы, понадобились только кусачки. Ребенок не пострадал.

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