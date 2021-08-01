Двухлетний мальчик застрял в сиденье от унитаза, на помощь пришли спасатели

Двухлетний малыш надел на голову сиденье от унитаза. Без спасателей освободить его не удалось. Фото: МЧС.

В Гомельском районе спасателям пришлось освобождать двухлетнего мальчика из сиденья для унитаза. Ребенок надел его на голову и застрял.

Вызов поступил 30 июля в 11.16 из агрогородка Красное, сообщает пресс-служба МЧС. Двухлетний малыш надел на голову пластиковое сиденье для унитаза. Родители пытались сами снять сиденье с головы ребенка, но у них ничего не получилось.

Спасатели приехали по вызову и освободили малыша. Чтобы снять сиденье с его головы, понадобились только кусачки. Ребенок не пострадал.

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