Кто такой утиный клещ? Специалист напомнил о неприятном заболевании, которое можно подхватить, просто искупавшись в белорусских водоемах

В белорусских водоемах купальщиков может поджидать очень противная штука - церкариоз. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В некоторых белорусских водоемах запрещено купаться или купание ограничено. Делают это в том числе и из-за заболевания, которое можно подхватить, искупавшись в реке или озере. О том, чем могут заболеть белорусы после купания и даже просто прогулявшись по щиколотку в воде, рассказал телеканалу СТВ заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Спургяш.

Речь идет о церкариозе. По-другому это заболевание называют «зуд купальщиков», а народное его название – «утиный клещ». Церкариоз вызывается паразитом – личинкой плоского червя, которая обитает на поверхности тел водоплавающих птиц.

Понять, что вы подхватили церкариоз, можно по таким симптомам. Повышается температура, на коже появляются покраснения, человек ощущает сильный зуд и дискомфорт. Чтобы заразиться, иногда достаточно просто походить по воде там, где много водорослей, окунаться полностью не обязательно. По статистике, чаще болеют церкариозом дети, а самое опасное время – лето.

Александр Спургяш дал советы, которые помогут минимизировать риск заразиться церкариозом. Во-первых, после купания в реке или озере надо принять душ, а если такой возможности нет, насухо вытереться жестким полотенцем, снять мокрую одежду. Информация о том, на каких водоемах введен ограничения по купанию или занятию водными видами спорта, обновляется на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья раз в неделю, по пятницам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1,2 миллиона просмотров в TikTok набрало видео о белорусском Тунисе. Посмотрите его, завораживает!

Красивое видео уникального белорусского озера с высоты птичьего полета стало популярным у людей из разных стран. ПОДРОБНОСТИ.

«Проехали 3500 километров и потратили 1250 рублей»: трэвел-блогеры рассказали, как объехать Беларусь вдоль границы за 10 дней

Дмитрий Ласько и Александра Дорошко отправились в отпуск по необычному маршруту, получили массу впечатлений и делятся ими с читателями «Комсомолки». ПОДРОБНОСТИ.

В озере Свитязь нашли кишечную палочку и запретили купание: узнали, когда запрет снимут

Одно из самых чистых и красивых озер Беларуси «забраковали» из-за превышения кишечной палочки. Вот что там сейчас происходит. ПОДРОБНОСТИ.