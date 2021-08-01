Ученые об изменении климата Земли: это необратимая катастрофа

Ученые считают, что изменения климата приведут планету к необратимым последствиям.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ученые проанализировали, как изменение климата на Земле влияет на важнейшие показатели планеты и пришли к выводу: показатели ухудшаются, и это необратимо. Подробности рассказывает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Ученые из Орегонского университета охарактеризовали нынешнее состояние планеты (количество климатических бедствий, изменение уровня углекислого газа и так далее) как «пороховую бочку». Даже введенный из-за эпидемии ковида глобальный локдаун хотя и позволил снизить уровень загрязнения воздуха, но ситуацию с изменением климата не улучшил.
"Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии", — цитирует издание отчет ученых.
Первопричиной глобального кризиса ученые считают чрезмерную эксплуатацию планеты человеком.
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