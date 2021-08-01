В Орше пропала молодая женщина, ее не могут найти уже неделю

Молодая женщина ушла из дома неделю назад, о ней ничего не известно. Фото: ПСО "Феникс".

В Орше ищут молодую женщину, которая ушла из дома 25 июля. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».

Пропавшая – Инга Евдокимова, ей 40 лет. 25 июля она ушла из дома на проспекте Текстильщиков, взяв с собой черную сумку. Местоположение Инги Евдокимовой не установлено до сих пор.

Инга Евдокимова - высокая, стройная женщина (рост 185 см). У нее черные волосы и темно-зеленые глаза. Когда она ушла из дома, на ней были светло-синие джинсовые шорты, белая майка и белые кроссовки с зелеными полосками.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей женщине, просят позвонить в ПСО «Феникс» +375292221019 или в милицию по телефону 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Истории спасенных отрядом «Ангел»: «Ел в лесу заячью капусту и спал на еловых ветках»

Что пережили те, кто потерялся в лесу, на болоте и в городе, и как действовать, чтобы избежать беды. ПОДРОБНОСТИ.

Белорусские волонтеры-поисковики попали в жесткое ДТП, возвращаясь в Минск

Под колеса машины внезапно выбежал лось - чудом люди в аварии уцелели. ПОДРОБНОСТИ.