Что с августом в 2021 году? Стало известно, какой будет погода в Беларуси в его первую неделю

Первая неделя августа будет дождливой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Третий месяц лета начнется в Беларуси с неустойчивой погоды. Подробный прогноз на первую неделю августа дал телеканал ОНТ.

В первую неделю погода будет неустойчивой. Это произойдет из-за атмосферных фронтов, идущих из Западной Европы.

В понедельник, 2 августа, кратковременные дожди с грозами достанутся практически всем регионам страны. Во вторник – не всем, пройдут они только местами. Ночами термометры покажут от 13 до 20 градусов со знаком плюс, а днем – от 17 (это на северо-западе) до 30 (на юго-востоке). Во вторник 30-градусную жару не ждем, прогнозируется всего 20-23 градусов тепла.

В середине недели дожди будут, но только небольшие и в отдельных районах. Грозы возможны, но не обязательны. Тепло тоже будет довольно комфортным – от +22 до +26. А вот во второй половине недели дожди вновь соберутся с силами и накроют почти всю Беларусь. Грозы, сильные ливни, возможный град – все это ждем во второй половине недели.

В первые выходные августа предполагается +21-24 в субботу и +19-24 в воскресенье.

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