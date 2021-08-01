В Беларуси подорожает маргарин. Вот на сколько повысится цена

За маргарин тоже придется платить больше. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Очередной сегмент продуктов питания в Беларуси подскочит в цене. Речь идет о маргаринах. Повысить цены разрешено на весь ассортимент маргаринов, это могут делать юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели. Повышать цены могут все, кто производит, ввозит, реализует маргарины на внутреннем рынке.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства антимонопольного регулирования и торговли, комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров согласовала повышение цен на весь ассортимент маргаринов. В зависимости от ассортимента и организации, цены будут повышены не более, чем на 4,9 процента по отношению к ценам 28 февраля 2021 года.

Повышение цен может быть произведено в течение 30 дней с даты вступления решения в силу – в период с 29 июля по 29 августа 2021 года.

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