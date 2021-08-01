Утром дождь, днем ветер. В понедельник, 2 августа, в Беларуси оранжевый уровень опасности

На 2 августа объявлен оранжевый уровень опасности: будут дождь и ветер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В понедельник, 2 августа, отправляясь на работу после выходных, белорусам имеет смысл захватить собой зонтики или дождевики. Особенно это касается жителей северо-западных районов. Как пишет Интерфакс со ссылкой на Белгидромет, в этих регионах сильные дожди будут лить всю ночь и все утро.

Утром и днем ждем также сильных ветров. Прилетят они с юго-запада и с запада. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Этого достаточно, чтобы повалить немаленькое дерево, унести надувной аттракцион или оборвать линии электропередач. Поэтому тщательно выбираем место для парковки, привязываем все, что может улететь и не паникуем, если пропадет электричество. Сильный порывистый ветер ожидается в некоторых регионах Беларуси и в Минске.

В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен оранжевый уровень опасности.

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