Кристину Тимановскую сняли с участия в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием»

Кристина Тимановская отстранена от участия в Олимпиаде из-за эмоционально-психологического состояния. Фото: Прессбол.

Национальный олимпийский комитет сделал официальное заявление о прекращении участия на Олимпийских играх в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Текст заявления опубликован в официальном телеграм-канале Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. В заявлении сказано, что причина отстранения Тимановской – ее эмоционально-психологическое состояние.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», - говорится в заявлении.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Тимановская находится в аэропорту Токио с вещами, ожидая вылета в Беларусь, ее сопровождают представитель НОК и психолог.

30 июля Кристина Тимановская на своей странице в Инстаграм резко высказалась о том, что ей придется выступать на Олимпиаде в трех дисциплинах вместо двух, как предполагалось. Спортсменка была возмущена неожиданным для нее решением и назвала это «беспределом». Позже она удалила публикацию.

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