Белорус Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Это вторая медаль страны

Максим Недосеков принес белорусской сборной вторую медаль на Играх. Фото: БЕЛТА

Белорус Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в соревнованиях по прыжкам в высоту. Это вторая медаль белорусских спортсменов на Играх в Токио.

Белорусский спортсмен показал результат 2 м 37 см.

С победой спортсмена поздравил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

- Твой успех показал силу белорусской легкой атлетики. В условиях высочайшей конкуренции тебе удалось подняться на пьедестал почета главных соревнований - сказал глава национального олимпийского комитета.

Соперники Недосекова из Катара (Мутаз Эсса Баршим) и Италии (Джанмарко Тамбери) показали такой же результат, как и белорусский спортсмен, но стали чемпионами - они брали высоту более уверенно.

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