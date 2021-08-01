Белорусская спортсменка Кристина Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет за помощью

Агентство Reuters выложило фото белоруски в аэропорту Токио. Фото: Reuters

Белорусская бегунья Кристина Тимановская прекращает свое выступление на Олимпийских играх, она отстранена от участия по заключению врачей, «в связи с эмоционально-психологическом состоянием». Об этом сообщили в тренерском штабе белорусской национальной команде по легкой атлетике.

Заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров отозвана.

1 августа Тимановская записала видео-обращение к Международному олимпийскому комитету. Она призвала МОК вмешаться в ситуацию, когда белорусская делегация давит на нее и пытается "вывезти" из Токио.

Ранее Тимановская в своем инстаграм-аккаунте сообщила, что ее собираются посадить на самолет из Японии в Турцию и отправить домой, а также опровергла информацию о заключении врачей.

На днях в публикации в соцсетях Кристина Тимановская возмутилась тому, что ее поставили выступать в эстафете на 400 метров, тогда как она собиралась бежать дистанции 100 и 200 метров. Спортсменка высказала недовольство тем, что такое решение было принято без ее участия. На эстафету ее решили заявить вследствие того, что двух белорусских спринтерш не допустили к соревнованиям из-за недостатка допинг-проб.

Агентство Reuters выложило фото белоруски в аэропорту Токио. Как сообщает BBC, сейчас белорусская спортсменка находится в японском полицейском участке.

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