Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 августа 2021 года: менее тысячи новых случаев COVID-19 и 10 смертей за сутки

Коронавирус в Беларуси. Данные на 1 августа Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 1 августа. За сутки было выявлено 958 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 446 998 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1069 человек.

Всего в Беларуси на 1 августа коронавирусной инфекцией переболели уже 441 369 пациентов.

– Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 464 пациента, – рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 312 тысячи 463. За последние сутки был выполнен 18 181 тест.

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По мнению ученого, чтобы вирус вызвал пандемию, он должен уже какое-то время курсировать в природе (подробности).