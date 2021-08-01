Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую перевозят из Токио в безопасное место

Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую покинула отделение полиции, ее переводят в безопасное место. Фото: Reuters

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую ранее тренерский штаб сборной Беларуси решил вернуть с Олимпиады на родину, намерена подать прошение об убежище. Об этом сообщает спортивное издание Sports Hochi со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации.

По данным издания, в настоящий момент Тимановская покинула отделение полиции, ее перевозят в безопасное место.

К полицейскому участку, где находилась Тимановская, по собственной инициативе приехала японский адвокат по делам беженцев. Успела ли она поговорить с белорусской легкоатлеткой, неизвестно.

Тимановская собирается попросить политического убежища в Европе. Ранее сообщалась, что это будет Австрия, но после разговора с японскими и польскими дипломатами место могло измениться.

Как сообщает Sputnik, представители МОК и оргкомитета Игр пообщались с Кристиной Тимановской

-Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности. МОК и оргкомитет продолжат вести переговоры с Тимановской, чтобы определить следующие шаги, - сообщили МОК.

Уточняется, что спортсменка находится с представителями аэропорта в сопровождении сотрудника оргкомитета.

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