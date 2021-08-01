В Эстонии создали уникальный спрей для носа – он защищает сразу от всех штаммов коронавируса

В Эстонии разработали спрей сразу от всех видов коронавируса. Фото: Pixabay

Эстонские ученые рассказали, что разработали спрей, который будет эффективен от всех штаммов коронавируса, об этом пишет эстонский портал rus.postimees.

Согласно лабораторным исследованиям, эстонский спрей защищает как от уханьского штамма, так и от его варианта «дельты». Кроме того, он эффективен также от британских, южноафриканских и бразильских вариантов.

Эстонские ученые исследуют все мутации вируса и анализируют эффективность спрея с помощью тестов. Специалисты изучают даже те штаммы, которые еще не получили распространение.

Ранее японские ученые сообщали, что начали испытывать на людях таблеток от коронавируса. Препарат нужно принимать раз в день в течение пяти дней. Испытания продолжатся до конца 2021 года. Ученые из Австралии в июне рассказали, что работают над вакциной от коронавируса в виде спрея и уже приступили к клиническим испытаниям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВОЗ: штамм «дельта» не отличается повышенным уровнем смертности

Вариант «дельта» вызывает обеспокоенность только быстрым распространением (подробности).