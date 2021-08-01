На белорусско-литовской границе за сутки задержано более сотни нелегальных мигрантов

С начала года на белорусско-литовской границе задержаны почти 3000 нелегальных мигрантов. Фото: Delfi.lt

Литовские пограничники за субботу задержали 144 нелегальных мигранта на белорусско-литовской границе. Такая информация размещена на официальном статистическом портале Литвы.

Как сообщили в пограничной службе Литвы, среди задержанных больше всего граждан Ирака. На втором месте республика Конго, на третьем — Камерун.

С начала 2021 года на белорусско-литовской границе задержали 3 545 человек, 2 299 из них представились иракскими гражданами или имели подтверждающие документы из этой страны. Далее следуют Конго – 191 человек, Камерун – 129 человек и Сирия – 100 человек. Среди задержанных было также 63 граждан Беларуси или представившихся ими.

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