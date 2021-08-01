Белорусские православные священники смогут преподавать в общеобразовательных школах

Белорусские священники смогут преподавать в общеобразовательных школах. Фото: ОНТ

Белорусские православные священники вскоре смогут преподавать в общеобразовательных школах, об этом заявил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамина в эфире телеканала СТВ.

По его словам, в настоящее время БПЦ совместно с Минобразования рассматривают вариант получения священнослужителями и выпускниками духовных школ дополнительного педагогического образования.

– Рассматриваем возможность и перспективы получения нашими священнослужителями или выпускниками духовных школ дополнительного образования педагогического или же прохождения курсов соответствующих, – сказал митрополит Вениамин.

При этом он подчеркнул, что не каждый священник может быть педагогом – для этого должно быть призвание.

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