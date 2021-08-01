В Словакии запустили денежную лотерею для прошедших вакцинацию граждан. Выиграть можно до 100 тысяч евро

Власти Словакии запустили лотерею для прошедших вакцинацию граждан Фото: Павел МАРТИНЧИК

Денежная лотерея для вакцинированного от коронавируса населения началась сегодня в Словакии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио RTVS.

Лотерея ставит своей целью привлечение внимания местных жителей к вакцинации от коронавируса. Призовой фонд каждого розыгрыша составляет 2 миллиона евро. Максимальная сумма выигрыша – 100 тыс. евро, минимальная – 1 тыс. евро.

Парламентом Словакии было утверждено предложение вице-премьера и главы Министерства финансов страны Игора Матовича о финансовой мотивации жителей республики к вакцинации против коронавируса.

Кроме лотереи власти выплачивают вознаграждение гражданам, которые смогут убедить других в необходимости привиться. Так, за каждого направленного в центры вакцинации в возрасте до 50 лет они смогут получить 30 евро, в возрасте от 50 до 60 лет – 60 евро, а за тех, кому более 60 лет, 90 евро.

Вознаграждения за привлечение к вакцинации выплачиваются за тех, кто сделал прививки в период с 1 июля до конца октября 2021 года; лотерея будет проводиться каждую неделю также до конца октября 2021 года.

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