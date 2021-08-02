Тренер объяснил, почему Кристине Тимановской не сказали сразу, что поставили в эстафету

Тренер объяснил ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Фото: СТВ.

Главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал в эфире телеканала СТВ, почему легкоатлетке Кристине Тимановской не сказали сразу, что она должна бежать эстафету 4 по 400 метров и почему ее вообще заявили на эти соревнования.

По словам тренера, замена спортсменов в такой ситуации – обычная практика.

-Мы имеем право из числа спортсменов, которые здесь находятся, у нас в делегации, есть такое правило, мы можем добавить двоих этих человек. Они же в команде. За команду – это же честь, - сказал Юрий Моисевич.

Было решено, что вместо выбывших из соревнований спортсменок выступят бегуньи Эльвира Герман и Кристина Тимановская, но тренер Эльвиры Герман попросил не оглашать это решение, пока его подопечная не пробежит свою дистанцию в беге с барьерами, чтобы не нанести ей психологическую травму, утверждает Моисевич.

-Мы просим, разговариваем с тренером Герман Эльвиры и говорим: вот такая ситуация. Он говорит: да я не против, и она, в принципе, не против. Но ей бежать барьер. Он просит, для того чтобы не травмировать спортсменку, потому что у нее основной вид, давайте мы это не будем оглашать. Потому что есть такая практика. Человеку говорят, вот ты приехал делать одно, а тебе говорят: ты должен еще сделать другое. Но человек, даже если нормально воспринимает это, ему все равно это подсознание будет сверлить. Это будет мешать основному виду, - объяснил он.

По словам главного тренера, Кристине Тимановской намеревались все рассказать и объяснить, но спортсменка, не дождавшись этого, выплеснула свои эмоции.

-В силу своей воспитанности, в силу своего понятия она начинает – так же сейчас модно в соцсетях – выплескивать всякие такие вещи: с ней не посоветовались. Мы намерены были ей все это рассказать, объяснить, тем более она запасная, - сказал Александр Моисевич.

Напомним, Кристина Тимановская в соцсетях резко высказалась о том, что на Олимпиаде в Токио ей придется выступать в трех дисциплинах вместо двух, и это решение руководство приняло, не посоветовавшись с самой спортсменкой. Позже Тимановская удалила публикацию, но ее видео уже успело разойтись по сети. 1 августа появилась информация, что спортсменку пытаются принудительно вывезти из Токио. В НОК объяснили, что Тимановскую сняли с участия в Олимпиаде из-за ее эмоционально-психологического состояния. Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет за помощью, ее перевезли из Токио в «безопасное место».

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