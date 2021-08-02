В Минске автомобиль врезался в автобус - погиб ребенок. Фото: СК РБ

В столице произошло ДТП с летальным исходом – автомобиль врезался в автобус, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщили в Следственном комитете.

–Вечером 1 августа 39-летний водитель, управляя автомобилем BMW, двигался вблизи дома 4 по ул.Ваупшасова в Минске. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом, – рассказали в СК.

В результате ДТП 8-летнему мальчику, находящемуся в салоне автомобиля BMW, причинены телесные повреждения, от которых ребенок скончался на месте происшествия.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводился осмотр места происшествия, опрашивались очевидцы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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