«Идут через все участки и в любое время суток». 1 августа на границе Литвы рекорд по нелегалам – их не менее 256

1 августа на белорусско-литовской границе задержали рекордное количество мигрантов. Фото: Делфи.

1 августа на белорусско-литовской границе задержали рекордное количество нелегальных мигрантов, идущих со стороны Беларуси. Delfi со ссылкой на представителя Службы охраны госграницы Литвы Гедрюса Мишутиса сообщает о 216 нелегалах, задержанных пограничниками с полуночи до 13 часов. Позже появилась новая информация – до 18 часов 1 августа задержали 255 нелегальных мигрантов, которые перешли границу. Через некоторое время на сайте издания появилась новая цифра – 256.

Гедрюс Мишутис рассказал Delfi, что нелегалы отказались от всякой системы при попытках перейти границу. Раньше большинство из них делали это в темное время суток и старались выбирать участки, где нет видеокамер. Теперь незаконные мигранты идут в сторону Литвы в любое время суток и на всех участках границы.

Ранее сообщалось, что в субботу, 31 июля, литовские пограничники задержали 144 нелегальных мигранта, пришедших со стороны Беларуси. Большинство из них заявляют о наличии у них иракского гражданства, есть также те, кто представляется гражданами Конго и Камеруна.

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