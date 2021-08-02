В Европе подорожали вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna

В Европе подорожали вакцины Pfizer и Moderna. Фото: DW.com

Западные компании-производители вакцин от коронавируса подняли стоимость препаратов для стран Евросоюза. Об этом пишет Financial Times.

Как сообщает издание, стоимость одной инъекции Pfizer поднялась с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата Moderna составляет 25,5 доллара (ранее – меньше 22, 5 долларов).

Издание ссылается на попавшие в их распоряжение контракты о закупке препаратов. В самих компания-производителях вакцин отказались давать комментарии по данному вопросу.

На днях американская компания Pfizer сообщила, что ее доходы от продажи вакцины в первом полугодии 2021 года превысили 11 миллиардов долларов, а по итогам года по плану этот показатель должен превысить 33 миллиарда. На сегодняшний день реализовано более 1 миллиарда доз препарата.

Как заявили в руководстве Pfizer, компания делает развивающимся странам 50-процентную скидку на препараты, а в бедные поставляет по себестоимости.

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