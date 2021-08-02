Видеофакт. Посмотрите, как на Гомельщине милиционеры выдергивают дикорастущую коноплю

Сотрудники милиции выкорчевали плантацию конопли. Фото: кадр из видео УВД.
На Гомельщине милиция проводит профилактические мероприятия в рамках специальной программы «Мак». Во время одного из таких мероприятий сотрудникам наркоконтроля Железнодорожного РОВД пришлось уничтожить плантацию конопли, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Место, где росла дикорастущая конопля, обнаружили недалеко от поселка Большевик Гомельского района.
-Наркосодержащее растение выкорчевали, измельчили и закопали. Общий вес составил почти 50 килограммов, - рассказали в ОИОС УВД.
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