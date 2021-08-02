Видеофакт. Посмотрите, как на Гомельщине милиционеры выдергивают дикорастущую коноплю

Сотрудники милиции выкорчевали плантацию конопли. Фото: кадр из видео УВД.

На Гомельщине милиция проводит профилактические мероприятия в рамках специальной программы «Мак». Во время одного из таких мероприятий сотрудникам наркоконтроля Железнодорожного РОВД пришлось уничтожить плантацию конопли, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Место, где росла дикорастущая конопля, обнаружили недалеко от поселка Большевик Гомельского района.

-Наркосодержащее растение выкорчевали, измельчили и закопали. Общий вес составил почти 50 килограммов, - рассказали в ОИОС УВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тима Белорусских признал вину в употреблении наркотиков, дело передали в суд: узнали, грозит ли популярному певцу реальный срок

По этой статье 22-летнему музыканту грозит от двух до пяти лет ограничения либо лишения свободы. ПОДРОБНОСТИ.

В Молодечно служитель церкви продавал наркотики

Он делал закладки, но сам уверяет, что к наркотикам относится резко негативно. ПОДРОБНОСТИ.

В Минске мужчина выращивал коноплю в комнате у ребенка

Задержанный признался, что выращивал наркотик для личного употребления. ПОДРОБНОСТИ.