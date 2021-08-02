Чехия предлагает убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской

Кристина Тимановская может получить убежище в Чехии. Фото: Reuters.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская может рассчитывать на убежище в Чехии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на твиттер министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека.

Кулганек заявил, что считает ситуацию, сложившуюся вокруг белорусского спринтера Кристины Тимановской, скандальной.

«Чехия готова помочь. По договоренности с [премьер-министром Чехии] Андреем Бабишем и [министром внутренних дел Яном] Гамачеком предлагаем ей визу для въезда на нашу территорию, чтобы [она] могла у нас обратиться за международной защитой. Наше посольство в Токио ей также готово помочь", - цитирует агентство сообщение Кулганека.

Если Тимановская примет предложение, она сможет отправиться в Чехию правительственным спецбортом вместе с национальной олимпийской сборной, когда чешские спортсмены будут возвращаться из Токио. Предоставить убежище Тимановской призвал также глава Национального спортивного агентства Чехии Филип Нойссера, отмечает ТАСС.

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