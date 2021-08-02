Николай Рогащук заявил о возможности увеличить добычу нефти в Беларуси в полтора раза

Беларусь может в полтора раза увеличить добычу нефти, заявил Николай Рогащук. Фото: СТВ.

Беларусь может увеличить добычу нефти в полтора раза. Об этом заявил помощник президента, инспектор по Гомельской области Николай Рогащук в эфире телеканала СТВ.

Николай Рогащук охарактеризовал Гомельщину как регион, «относительно богатый на полезные ископаемые» и рассказал о предложениях по ускорению разработки нефтяных месторождений.

-Для ускорения той же разработки нефтяных месторождений нашим объединением «Белоруснефть» также внесены предложения, чтобы это ускорить. Если пройдут все те предложения, что мы внесли, то буквально в ближайшие три-четыре года «Белоруснефть» инвестиции увеличит более чем в два раза, - сказал Рогащук.

Помощник президента рассказал о предполагаемом увеличении объемов добычи нефти в случае, если инвестиции будут увеличены.

-Добыча нефти где-то в полтора раза может возрасти, - отметил он.

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