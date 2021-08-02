Минобразования: повышение платы за обучение оправдано

Белорусский государственный университет также поднимает плату за обучение с 1 сентября. Фото: БЕЛТА

Повышение стоимости обучения в высших учебных заведениях страны полностью обосновано. Об этом заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ.

– С 1 сентября плата за обучение в высших учебных учреждениях поднимется на 10%. Последний раз увеличивали стоимость в марте 2020 года. За это время поднялась базовая ставка, минимальная заработная плата, повысились тарифы на коммунальные и прочие услуги, поэтому повышение полностью обоснованное, – рассказал Карпенко.

Он подчеркнул, что повышение оплаты детально просчитали и проработали не только для всей системы образования, но и для каждого вуза в отдельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси проходит вступительная кампания. Вот на какие специальности самый высокий конкурс

Максимальный конкурс в БГУ составил 12 человек на место, в БГУИР – 5,5, в БНТУ – 4,47 (подробности).