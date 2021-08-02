Ученые объяснили, почему ковид мутирует, двумя взаимоисключающими причинами

Ученые рассказали, почему мутирует ковид. Фото: pixabay.

Две взаимоисключающие версии, почему COVID-19 так упорно продолжает мутировать, предложили ученые. БелНовости приводит оба мнения.

Ученые из Австрии создали компьютерную модель, при помощи которой рассчитали динамику инфицирования ковидом и обнаружили, что после того, как количество инфицированных достигает определенного уровня, возникает вспышка мутаций. Выводы, к которым они пришли: предотвратить возникновение новых штаммов можно, если вернуть все ограничения, которые были введены ранее. Инфекция будет медленнее распространяться и, как следствие, реже мутировать.

В то же время британские ученые выступили с заявлением, что смертоносная мутация коронавируса может быть вызвана массовой вакцинацией населения.

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