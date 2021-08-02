ВОЗ: в странах без вакцин риск появления новых штаммов гораздо выше

в странах без вакцин риск появления новых штаммов гораздо выше Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Быстрое распространение коронавируса в странах без вакцин значительно повышает риск появления новых более опасных вариантов штаммов, что, в свою очередь, приведет к снижению эффективности уже существующих препаратов. Поэтому государства с большими запасами вакцин от COVID должны делиться ими с другими странами, говорится в статье спецпосланников гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету «Известия».

– В то время как многие страны страдают от нехватки вакцин, государства, у которых есть большие запасы этих препаратов, не должны копить их у себя, стремясь охватить все свое население. Это даже не в их интересах - интенсивное распространение вируса в странах без вакцин увеличивает вероятность того, что появятся более трансмиссивные и опасные варианты инфекции, и может привести к тому, что эффективность уже существующих препаратов будет снижена, – сообщается в статье.

Спецпосланники ВОЗ также призывают к тому, чтобы первостепенной задачей мировых сообществ стала вакцинация наиболее уязвимых групп населения - медиков, пожилых, лиц с сопутствующими патологиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Европе подорожали вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna

Цена за одну инъекцию Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро (подробности).