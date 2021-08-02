Лето – всё, а комары и мухи не укусят. Что бывает после Ильина дня, что можно делать 2 августа и чего нельзя

2 августа православные отмечают Ильин день. Говорят, после него заканчивается лето. Фото: из открытых источников.

Православные христиане 2 августа чтят память библейского пророка Илии. Как провести этот день, чего можно попросить у Илии и чего ожидать после 2 августа, рассказывает телеканал ОНТ.

В Ильин день в храмах устраивают крестные ходы, читают божественную литургию. У пророка принято просить хорошего урожая, можно принести в церковь и освятить семена, которые готовятся для посадки следующей весной.

Ильин день в народе принято отмечать за пышно накрытым столом. Традиционные блюда этого праздника – тушеное мясо (баранина или свинина), свежий хлеб, лепешки. После застолья устраивают народные гуляния, водят хороводы, играют в игры. В Ильин день было принято устраивать ярмарки.

В этот день принято кормить бедных, проявлять милосердие. А вот слишком усердствовать на работе по дому или в поле не стоило. Не принято стричь волосы и вообще ходить в парикмахерскую. Не рекомендуется стоять под деревом, бегать, сквернословить, громко кричать. По поверьям, пророк может наказать – ударить молнией.

Как ни грустно, но после Ильина дня лето считается законченным. Говорят, что после 2 августа комары и мухи перестают кусаться, а в водоемы лучше не лезть – кто искупается, тот простудится.

Дождь на Ильин день – хорошо. Если промокнешь под дождем, то весь год будешь иметь крепкое здоровье. А вот гром – совсем не хорошо. Кто услышит сильный гром в Ильин день, будет часто страдать от головной боли. А еще дождливое 2 августа предвещает, что пожаров до следующего Ильина дня будет немного.

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