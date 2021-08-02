Литве некуда расселять нелегалов. 1 августа установлен рекорд: на границе поймали 289 человек

Литва вскоре может столкнуться с проблемой размещения нелегалов: "Столько места у нас нет", заявил представитель СОГГ. Фото: Делфи.

Литва окончательно подсчитала воскресных нелегалов. 1 августа пограничники поймали 289 мигрантов. Это рекорд. Но не исключено, что уже 2 августа он будет побит. Как пишет Delfi со ссылкой главу Службы охраны государственной границы Литвы Рустама Любаева, только за ночь с 1 на 2 августа на границе задержали 109 нелегалов.

В то же время сообщается, что нелегалы скоро перестанут вмещаться в Литву. Страна вот-вот столкнется с проблемой расселения мигрантов. Об этом заявил представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

«Столько места у нас нет», - сказал Мишутис.

По его словам, на территории застав ставят палатки для задержанных, ищут другие решения, но все они временные и каждый день приносит новый вызов. В местах, выделенных под размещение мигрантов, может поселиться ограниченное количество людей, а новых мест для их временного пребывания пока не появляется.

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