Еще один белорусский троеборец не будет участвовать в Играх из-за болезни лошади

Белорусский троеборец Александр Зеленко не будет участвовать в Играх из-за болезни лошади. Фото: Reuters

Лошадь белорусского всадника Александра Зеленко снята с Олимпийских игр по ветеринарным показаниям, об этом сообщили в министерстве спорта Беларуси. Что именно случилось с лошадью, не уточняется.

Выступление Зеленко на лошади Карло Гранде должно было состояться в финале конного троеборья (преодоление препятствий) в понедельник, 2 августа. Ранее они выступили в манежной езде, где заняли 12-е место из 42 пар и в кроссе (44-я строчка).

Накануне Зеленко и Карло Гранде вышли в финал соревнований по преодолению препятствий, но продолжить выступление не смогли.

Белорусский всадник Александр Фоминов также должен был принимать участие в соревнованиях, но за несколько дней до начала олимпийского турнира выяснилось, что его лошадь Мартини заболела, и Фоминов был снят с Игр, так ни разу и не выступив.

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