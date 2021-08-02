Фотофакт. Вот как горела 60-тонная скирда сена в Новогрудском районе, которую «из интереса» подожгли две девочки

Вот как горела 60-тонная скирда сена. Ее "из интереса" подожгла 12-летняя девочка. Фото: МЧС.

60-тонная скирда сена загорелась на поле около деревни Бенин Новогрудского района. Когда приехали спасатели, ее уже полностью охватил огонь. Сотрудникам МЧС пришлось не только ликвидировать возгорание, но и спасать вторую скирду, вдвое большую, которая находилась в 25 метрах от горящей.

Девочка и ее подруга пытались потушить сено сами, не смогли и убежали. Фото: МЧС.

Теперь родителям детей придется возмещать хозяйству ущерб. Фото: МЧС.

Оказалось, сено подожгли дети. 12-летняя девочка гуляла в поле с подругой, нашла зажигалку и «из интереса» подожгла сено. Огонь начал распространяться мгновенно. Девочки испугались, попробовали потушить пламя курткой, а когда ничего не получилось, убежали домой. Теперь родителям придется возмещать хозяйству нанесенный ущерб, пишет пресс-служба МЧС.

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