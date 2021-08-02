Польша предложила белорусской спортсменке Кристине Тимановской гуманитарную визу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Легкоатлетка Кристина Тимановская в ближайшее время обратится в посольство Польши в Токио с просьбой о выдаче ей национальной визы. Пока что спортсменка не просила политического убежища, находясь в Японии - это запрещено местным законодательством. Об этом пишет телеграм- канал Tribuna.

Вместе с тем, Польша уже предложила белорусской спортсменке Кристине Тимановской гуманитарную визу.

– Она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если она того пожелает, – заявил замминистра иностранных дел страны Мартин Пшидач.

Планируется, что по прибытии в Польшу ей будет оказано содействие со стороны ведомства Польши, отвечающего за вопросы спорта.

В понедельник 2 августа белорусское посольство в Японии обратилось с запросом о предоставлении информации о белорусской спортсменке Кристине Тимановской, информация об этом размещена на сайте диппредставительства.

– В связи с поступившей в посольство информацией о ситуации, возникшей 1 августа 2021 года в токийском аэропорту Ханэда с гражданкой Республики Беларусь Кристиной Тимановской, белорусские дипломаты в тот же день прибыли в аэропорт для выяснения обстоятельств и оказания белоруске возможной консульско-правовой помощи. Поскольку дипломаты не смогли получить у представителей японской стороны подробности, посольство обратилось к японской стороне с официальной просьбой о предоставлении информации о гражданке Беларуси. По состоянию на 17:00 (по токийскому времени) 2 августа К.С. Тимановская в посольство не обращалась – говорится в сообщении.

Муж белорусской спортсменки Александр Зданевич покинул Беларусь и выехал в Киев, об этом пишет «Спорт-экспресс».

— Все верно, я действительно покинул Беларусь. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю, — сказал Зданевич.

Напомним, белорусская бегунья Кристина Тимановская 1 августа была снята с участия в Играх «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

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