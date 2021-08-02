Лукашенко назвал цифры смертности главе МЧС и сказал, что его удивляет

Лукашенко назвал главную задачу министру по ЧС. Фото: president.gov.by

В понедельник, 2 августа, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял с докладом главу МЧС, проинформировала пресс-служба президента. Во время совещания поднималась тема смертности на воде. Видео с комментарием Лукашенко опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

Так Александр Лукашенко сказал, что его удивила статистика по утонувшим людям с начала года.

- Меня так удивляет один факт - мы так переживаем за «ковид», и нас тут критиковали и там, и здесь… Но у нас на воде утопли более 350 человек с начала года». Триста пятьдесят человек, - подчеркнул он.

И добавил, что больше 80 процентов из числа утонувших были в нетрезвом виде. Он заметил, что с одной стороны можно сказать, что гибель на воде в нетрезвом состоянии происходит по вине самих утонувших. Но и в противовес заявил, что в таких происшествиях есть доля вины служб и властей.

- Можно было сказать - сами виноваты. Но есть же доля ответственности и наша, - прокомментировал он.

А далее переходя к другой повестке совещания, попросил министра по ЧС Вадима Синявского рассказать о пожароопасной обстановке, лесных пожарах, состоянии торфяников.

- У вас как дела обстоят с пожарами: сколько человек погибло, сколько спасено? Это главная наша задача - сохранить людей. Ну и экономика не нанести ущерб экономике или, чтобы этот ущерб был минимальным, - пояснил Лукашенко.

И в завершении заметил, что благодаря дождливой погоде ситуация в лесах и торфяниках должна улучшиться.

- Хотя после этих дождей сейчас - слава богу. Особенно там (в южных регионах страны - Прим.) сейчас идут дожди и ожидаются и здесь очень сильные дожди ожидаются с Запада, - заметил Лукашенко.

В свою очередь глава МЧС объяснил, что с момента назначения он уже объехал все облуправления Беларуси, органы и отряды, даже и дислоцирующиеся на крупных предприятиях. Посмотрел их работу и готовность.

А далее Синявский рассказал об актуальной работе ведомства, пояснил, что каждые сутки отрабатываются свыше 4 тысяч заявок от граждан, поступающие на номера «101» и «112».

- Все граждане получают квалифицированную помощь, - заверил министр. - При необходимости, в том числе физическую помощь в обеспечении их защиты.

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