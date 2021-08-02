В Минск начали летать самолеты еще из трех городов Ирака.

В Минск стартовали рейсы еще из трех городов Ирака: Сулеймании, Басры и Эрбиля. Информация о рейсах появилась в сезонном расписании Национального аэропорта «Минск». Рейсы выполняет иракская национальная авиакомпания Iraqi Airways. Из Сулеймании самолеты будут летать с 2 до 25 августа. Из Басры с 5 августа до 29 октября, из Эрбиля с 7 августа до 30 октября.

Кроме того, из Багдада в Минск летают авиакомпании Iraqi Airways (четыре раза в неделю) и FlyBaghdad (дважды в неделю).

Напомним, с начала года на литовско-белорусской границе задержаны более трех тысяч нелегалов из Азии и Африки, почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая Александр Лукашенко прямо заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать поток мигрантов, поскольку Евросоюз ввел экономические санкции против Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Литве некуда расселять нелегалов. 1 августа установлен рекорд: на границе поймали 289 человек. Со стороны Беларуси нелегально перешли границу уже почти 4000 человек

«Идут через все участки и в любое время суток». 1 августа на границе Литвы рекорд по нелегалам – их не менее 256. Нелегалы действуют бессистемно и уже не выбирают наиболее удобные участки для перехода границы

На белорусско-литовской границе за сутки задержано более сотни нелегальных мигрантов. Большая часть нелегалов – граждане Ирака

Лето – всё, а комары и мухи не укусят. Что бывает после Ильина дня, что можно делать 2 августа и чего нельзя. Нужно накрыть пышный стол с тушеным мясом и накормить бедных

ВОЗ: в странах без вакцин риск появления новых штаммов гораздо выше. Страны с большими запасами препарата должны делиться со странами без вакцин

Ученые объяснили, почему ковид мутирует, двумя взаимоисключающими причинами. Австрийские ученые сделали компьютерную модель и рассчитали динамику инфицирования

Минобразования: повышение платы за обучение оправдано. С 1 сентября 2021 года плата за обучение в вузах страны поднимется на 10%