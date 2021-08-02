МОК сказал о том, будут ли применены санкции к НОК Беларуси из-за ситуации с легкоатлеткой Тимановской

Представитель МОК Марк Адамс сказал, что ситуация с белорусской легкоатлеткой Тимановской расследуется. Фото: ТАСС

Представитель Международного олимпийского комитета ответил на вопрос журналистов о том, будут ли применены санкции к НОК Беларуси из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом проинформировало ТАСС со ссылкой на заявление Марка Адамса, официального представителя МОК.

Напомним, 1 августа появилась информация о том, что спортсменку хотят против ее воли вывезти из Токио из-за того, что она выступила с критикой тренерского штаба команды белорусских легкоатлетов. Последние новости о ситуации с Тимановской «Комсомолка» сообщала здесь.

В МОК в понедельник, 2 августа, заявили, что ситуация изучается. И до получения полной объективной информации каких-либо санкций к НОК Беларуси применено не будет.

- Все случилось только 10 - 11 часов назад. Главное, что нам нужно было сделать - убедиться, что с ней все хорошо, спросить, что ей необходимо, выяснить, кто с ней и что случилось, - подчеркнул Адамс.

В МОК также заметили, что прозвучало много взаимных обвинений и критики, но необходимо «понять, что происходит» и увидеть всю картину происходящего. Представитель Международного олимпийского комитета подчеркнул также, что если имело место похищение, то это дело полиции. Известно еще, что МОК запросил от НОК Беларуси полный отчет по данному происшествию.

- Как вы можете видеть, за последний год мы приняли множество решений в отношении НОК Беларуси. Необходимо посмотреть, что они скажут до совершений каких-либо действий, - резюмировал представитель МОК Марк Адамс.

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