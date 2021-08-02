В Германии погиб 25-летний белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик. Фото: weightlifting.by.

- Вчера в автокатастрофе в Германии погиб белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик. Ему было всего 25 лет… - сообщает пресс-служба Белорусского тяжелоатлетического союза.

По информации других СМИ, водитель автомобиля, в котором ехал спортсмен, не справился с управлением на автобане, врезался сначала в отбойник, а после — в столб. От полученных телесных повреждений штангист умер на месте происшествия. Водитель и ещё два пассажира получили тяжёлые травмы и на вертолете были доставлены в больницу.

Алексей Мжачик родился 30 июня 1996 года в Пинске Брестской области — мастер спорта международного класса, выступающий в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио-2016. Бронзовый призёр молодёжного (U-23) чемпионата Европы (2017), бронзовый призёр в рывке (2019). Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2015 года. Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (2012). Серебряный (2014, 2016, 2018, 2019) и бронзовый (2013) призёр чемпионата Беларуси. Обладатель (2020), серебряный (2015, 2018) и бронзовый (2016) призер Кубка Беларуси.

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